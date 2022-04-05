الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في طعن سائق زميله بسبب مبلغ مالي بالخليفة

سكين
سكين

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الثلاثاء، التحقيق فى واقعة مقتل سائق على يد زميله بمنطقة الخليفة جنوب محافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اقترض مبلغ مالى من المجنى عليه وعندما جاء ميعاد التسديد تهرب منه، مما جعل المجنى عليه يطالبه ويلح عليه بالتسديد، ويوم الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد، أدت إلى وفاته فى الحال.

وتلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم على إثر ادعاء مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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