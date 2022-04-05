الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات آسرية بينهما في مدينة نصر.

فتبين أن زوجها وراء قتلها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين وفاة سيدة في العقد الثالث من الرابع، ونقلته سيارة اسعاف الى المشرحة.

وكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات بالواقعة وتم القبض علي عاطل لقيامه بقتلها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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