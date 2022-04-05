الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

الاعتداءات الإسرائيلية
الاعتداءات الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات القمع والترهيب والتنكيل، التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطتها وأجهزتها المختلفة بطريقة استفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين، لليوم الثالث على التوالي في القدس خاصة في باب العامود.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، إن هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومحاولة استكمال فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، خاصة على إرادة وصمود المقدسيين وأشكال وجودهم الوطني والإنساني في القدس.

وحذرت الوزارة الدول من الانجرار خلف الدعايات الإسرائيلية التضليلية التي تحاول تحميل الجانب الفلسطيني المسئولية عن توتير الأوضاع في المدينة المقدسة.

وأكدت أن دولة الاحتلال تعمل على مدار الساعة لتسخين الأوضاع في المدينة المقدسة عبر استجلاب المزيد من قواتها وعناصر قمعها، بمن فيهم غلاة المستوطنين المتطرفين، لملء ميادين وساحات وشوارع وبلدات وأحياء القدس، لمطاردة وملاحقة كل فلسطيني وفرض المزيد من التضييق على حركة المقدسيين خلال الشهر الفضيل، في حملة تصعيد إسرائيلية مبرمجة تتخللها عمليات قمع واعتداءات وحشية على المواطنين المدنيين العزل خلال خروجهم من المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات حربها المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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