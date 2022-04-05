الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 2.5 طن أسماك فاسدة في حملة بالقليوبية

أسماك فاسدة
أسماك فاسدة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، خلال حملة تموينية من ضبط ثلاجة لحفظ الأسماك بداخلها 2،5 طن أسماك مختلفة الأنواع بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمي، قبل طرحها فى الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،  يفيد بشن حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 2٫5 طن أسماك مجمدة  بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون  والشكل بها حروق تجميد تشكل خطرا على الصحة العامة تمهيداً للبيع بالأسواق  
كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة مواد البناء به 13,7  طن أسمنت، بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين القليوبية التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمي السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك حملة تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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