الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة 3 مصابين فى حادث سير ببنى سويف

حادث سير ببني سويف
حادث سير ببني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن صحة ثلاثة مصابين في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية أمام عزبة العقاد بطريق بنى سويف الفيوم الزراعى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام عزبة العقاد على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من سيد صبحى صادق 18 سنة مقيم اللاهون مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح وسحجات، حسام محمود سعيد 17 سنة مقيم اللاهون مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى ، عمر لطفى محمود 17 سنة مقيم اللاهون جروح وسحجات في كسر بالساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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