الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تجدد التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون

أمريكا
أمريكا

جددت الولايات المتحدة التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية الدين كأساس لمجتمعات ديمقراطية آمنة ومزدهرة.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البنغالي أبو كلام عبد المؤمن للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية.
وسلط الجانبان، بحسب البيان، الضوء على التعاون المستمر لمعالجة أزمة تغير المناخ وتلبية احتياجات ضحايا الإبادة الجماعية من الروهينجا وتعزيز الأمن الإقليمي من خلال عمليات حفظ السلام الأممية.
وناقش الدبلوماسيان الإمكانات الاقتصادية الهائلة وتطرقا إلى سبل التعاون الثنائي على مدار نصف القرن الماضي، بما في ذلك تنمية العلاقات بين الشعبين من خلال برنامج (فولبرايت) النابض بالحياة.

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