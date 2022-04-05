كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء مقتل مدنيين في أوكرانيا

أعربت كوريا الجنوبية، عن قلقها إزاء ما تردد عن مقتل العديد من المدنيين على أيدي القوات الروسية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تشوي يونج سام، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، في إفادة صحفية دورية، مضيفًا أن الحكومة تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال إن "وقوع مذبحة في حق المدنيين في وقت الحرب يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

يأتي ذلك بعد أن اتهمت الحكومة الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب "جرائم" في بلدة بوتشا، والتي عثر فيها على نحو 300 قتيل في مقبرة جماعية، فيما نفت روسيا استهداف المدنيين، ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في أوكرانيا.