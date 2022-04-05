الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تنظم مهرجان الحكي والحرف التراثية بالتعاون مع «السياحة»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، ثاني فعاليات مبادرة «اعرف تراثك وأضف بصمتك» من خلال تنظيم «مهرجان الحكي والحرف التراثية» بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ممثلاً في متحف الفن الإسلامي، تأكيدًا وتعزيزًا للهوية الوطنية وتعريفًا بالتراث الثقافي لطلاب الجامعة.

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حضر افتتاح المهرجان، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وأحمد صيام وكيل المتحف للشئون الفنية والإدارية، والدكتورة هالة عفيفي وكيلة كلية الآثار منسق عام مبادرة اعرف تراثك وأضف بصمتك.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مهرجان الحكي والحرف التراثية ضم عرضًا للعديد من اللوحات الفنية لبعض القصص والحكايات التراثية، كما ضم المهرجان عرض العديد من الحرف التراثية مثل: الخشب الخرط، والخط العربي، والخيامية، والمنمنمات، تمهيدًا لعقد ورش عمل تعليمية تدعيمًا وتأكيدًا على استدامة تراثنا الأصيل وكأحد النماذج التي يمكن أن تطبق في مجال ريادة الأعمال.

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ووجه الدكتور الخشت، بتنظيم العديد من الزيارات للمواقع الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للتعرف على الحرف التراثية وفنونها المختلفة وتعلمها في إطار تعزيز الهوية وفي الوقت نفسه لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم المسابقات الثقافية للتعريف بأهمية التراث الحضاري والثقافي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على أهمية التعاون مع وزارة السياحة والآثار بقطاعاتها المتعددة، لافتًا إلى أن برامج التوعية بأشكالها وأنماطها المتعددة من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني من أهم طرق حفاظ الأفراد على تراثهم وذلك من خلال المعارض والمواد الفيلمية والمحاضرات العامة والندوات وورش العمل وكذلك الزيارات الميدانية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة عفيفي منسق عام المبادرة ووكيل كلية الآثار، إن المبادرة وضعت خططها في تنفيذ العديد من الأنشطة التي تسهم في إحياء الموروث الثقافي والاجتماعي وترسيخ الهوية الوطنية وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والمهرجانات المختلفة للتأكيد على عراقة الماضي بإيقاع الحاضر.

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يذكر أن مبادرة «اعرف تراثك وأضف بصمتك» تهدف إلى رفع الوعي بالتاريخ والتراث الثقافي وآليات الحفاظ عليه وذلك في إطار تأصيل مبدأ المواطنة ودعم الانتماء وتعزيز الهوية المصرية الوطنية ومحاربة الفكر المتطرف، ونظمت الجامعة أولى فاعليات المبادرة بزيارة لآثار منطقة القاهرة الفاطمية منتصف شهر مارس الماضي، قدم خلالها الدكتور عماد سليمان مدرس الآثار الإسلامية شرحًا مفصلًا عن آثار منطقة القاهرة الفاطمية والمنشآت والأماكن التاريخية من مساجد وأسبلة ومدارس وحمامات أثرية.

جامعة القاهرة وزارة السياحة المجتمع المدنى رئيس جامعة القاهرة المؤسسات الحكومية محمد عثمان الخشت وزارة السياحة والآثار

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