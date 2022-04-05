نشرة الظهيرة: قفزة في الصادرات.. وروسيا تنفي استخدام أسلحة نووية في حرب أوكرانيا

تعددت أخبار الظهيرة اليوم 5 أبريل ما بين دولية هامة، وتقارير وإحصاءات بشأن ما تم تنفيذه الفترة الماضية.

وفي السياق ترصد «الدستور» أبرز أخبار الظهيرة اليوم الموافق 5 أبريل.

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2022

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي خلال أيام لتعلن فيه عن كافة التفاصيل المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 ونظام الاختبارات (تفاصيل).

الحكومة تنفذ 289 مشروع بقطاع الصحة بمليارات الجنيهات

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإنه خلال ثلاثة اعوام ماضية نفذت الحكومة 289 مشروع في قطاع الصحة بتكلفة وصلت الى 9.6 مليار جنيه مابين انشاء مستشفيات وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (تفاصيل).

قفزة في الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل

ارتفعت الصادرات المصرية لدول حوض النيل بنسبة بلغت151.3 مليون دولار امريكي خلال شهر ديسمبر 2021، مقابل 121.5 مليون دولار خلال مثيله من عام 2020 اي بزيادة قدرها 24.5% (تفاصيل).

محاولة إعادة الحياة في المدن الأوكرانية المحررة

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن جميع المؤسسات الأوكرانية بدأت في التحضير لجميع الأعمال التى يتم بها محاولة إعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة وإزالة الألغام بعد مايقرب من 50 يوما على الحرب الروسية (تفاصيل).

حبس خبيرة تغذية شهيرة لترويجها أدوية مجهولة المصدر

قررت النيابة العامة حبس خبيرة التغذية دعاء سهيل خبيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد ترويجها لأدوية تخسيس مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة (تفاصيل).

«بوليانسكي»: روسيا لن تستخدم أسلحتها النووية إلا في حالة الدفاع عن نفسها

قال دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إن ما يتم تداوله حول استخدام روسيا لأسلحة نووية في حربها ضد أوكرانيا ليس لها أساس من الصحة، فروسيا لن تستخدم إمكانياتها النووية إلا في حالة ردها على استخدام أسلحة نووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها (تفاصيل).