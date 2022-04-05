وزيرة الثقافة تبحث وضع آليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

- إيناس عبد الدايم: الفترة المقبلة تشهد العديد من الأحداث البراقة التى تؤكد مكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات.

- الأجندة الإبداعية الرمضانية تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا.

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات لوضع آليات تنفيذ عدة برامج ثقافية خلال الفترة القادمة، وتبدأ بفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتي تنطلق في التاسعة مساء الأحد 10 أبريل من سور القاهرة الشمالي، وتضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة "الإيسيسكو"، إضافة الى الاجندة الإبداعية الرمضانية التي تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا الى جانب الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر الذين أثروا سجلات الوطن فى مختلف المجالات الابداعية طوال قرن من الزمان وتحل ذكراهم المئوية خلال 2022.

وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الهيئات والقطاعات

فى بداية الاجتماع وجهت الوزيرة التهنئة للحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقالت أن الفترة المقبلة تشهد العديد من الأحداث البراقة التي تعبر عن الهوية وتعكس ملامح الحراك الفكري والفني فى المجتمع ، وتابعت أن من أبرزها فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والمقامة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ) والتي تأتي تأكيدا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات عبر الازمنة والعصور، بالاضافة الى توطيد اواصر العلاقات بين الشعوب الإسلامية وتعزيز التواصل الفكري بينها من خلال إقامة حوار إبداعي يبرز قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الاسلامي ، بالاضافة الى اجندة الانشطة الرمضانية الهادفة الى تحقيق جانبا من محاور استراتيجية العمل الخاصة بنشر التنوير وإعادة تشكيل الوجدان ،واشارت ايضا الى الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتلقى الضوء على رموز واعلام الوطن فى مختلف المجالات الابداعية عرفانا بما قدموه من إنجازات ساهمت فى تشكيل جزء من تاريخ الوطن ولوضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نماذجا للتفوق .

وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الهيئات والقطاعات

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية ، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ونائبها الدكتور هشام جمال ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتورة كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة ، صبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما ، حسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير .

وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الهيئات والقطاعات

وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الهيئات والقطاعات