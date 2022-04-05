الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدمر 4 منشآت لتخزين الوقود في أوكرانيا

إيغور كوناش
إيغور كوناش

أعلنت روسيا تدمير 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية في مناطق قرى «كريمينيتس وتشيركاسكي وزابوروجيه ونوفوموسكوفسك».

وكشف بيان لوزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 4 مسيرات في الجو بمناطق قرى (تشيرنوبايفكا وإندوستريالنايا وغورتي ونيجنيايا كرينكا).

وعن رصدها عمليات تصوير جديدة في "موشون" شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.

واوضح البيان، أن الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة ونجحت من البحر في تدمير مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في "أوتشاكوف". 

وتابع البيان الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية، خلال الليلة الماضية قصف 134 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 8 مراكز قيادة ومراكز اتصالات، ورادار للإضاءة والتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات من طراز "إس-300"، وقاذفة واحدة لنظام الصواريخ "توشكا – أو"، و6 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للوقود، بالإضافة إلى 85 معقلا ومناطق للارتكاز وتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية.

واكد البيان إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير ما يلي:

125 طائرة و91 مروحية و398 طائرة مسيرة و226 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و1969 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و852 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و1873 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة و214 قاذفة صواريخ متعددة.

روسيا كريمينيتس تشيركاسكي نوفوموسكوفسك زابوروجيه الدفاع الجوي الروسية نيجنيايا كرينكا

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