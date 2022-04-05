الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 4.. يسرا تبحث عن مرتكب الحادث وغادة عادل تقع في غرام تامر هجرس

أبطال مسلسل أحلام
أبطال مسلسل أحلام سعيدة

يواصل مسلسل أحلام سعيدة والذي تخوض بطولته النجمة يسرا عرضه حلقاته والمعروض على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وانتهى مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثانية بحادث سير تعرضت له النجمة يسرا والتي تظهر بشخصية “فريدة” بعد أن اصطدمت بها سيارة وهي تمر في أحد الطرق.

أبرز أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثالثة 

ويرصد الدستور في السطور التالية أبرز أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثالثة:

  • تسبب الحادث الذي تعرضت له "فريدة" - يسرا في أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الثالثة لإصابتها بالعمى المؤقت.
  • اتهمت فريدة شقيقها والذي يجسده الفنان عماد راشد بأنه هو من وراء هذا الحادث.
  • شهدت الحلقة الظهور الأول للفنان تامر هجرس والذي يظهر في دور صديق الفنان هشام إسماعيل.
  • تقابل تامر هجرس بالفنانة غادة عادل والتي تجسد دور شقيقة زوجة الفنان هشام إسماعيل والتي تجسدها الفنانة انتصار.
  • شهدت الأحداث انسجام وإعجاب بين كل من تامر هجرس وغادة عادل ومن المحتمل أن يقعا الثنائي في غرام بعضهما البعض.
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وتشهد الحلقة الرابعة والتي تعرض مساء اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة ومعرفة من وراء الحادث التي تعرضت له يسرا كما تتوالى المواقف الكوميدية خلال أحداث المسلسل بين أبطاله.

أبطال وصناع مسلسل أحلام سعيدة

ويعرض مسلسل أحلام سعيد عبر قناة ON الفضائية ويشارك في بطولته كل من: 

  • النجمة يسرا
  • غادة عادل
  • انتصار
  • نبيل نورالدين
  • عماد رشاد
  • مي كساب
  • شيماء سيف
  • تأليف هالة خليل
  • إخراج عمرو عرفة

قصة وأحداث مسلسل أحلام سعيدة

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا، التى تهم المرأة المصرية، مثل مشكلة اعتماد بعض الأزواج على زوجاتهم ليعملن وينفقون على الأسرة بدلًا منهم، إضافة إلى قضية تأخر الزواج والإحجام عن الارتباط بشكل عام. وتدور الأحداث حول شخصية «فريدة»، التى تجسدها النجمة يسرا، و صديقتها غادة عادل «شيرين»، ومى كساب «ليلى». 

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