الثلاثاء 05 أبريل 2022
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سياسي

برلماني: الدولة انتصرت للمواطنين ونجحت فى توفير السلع بأسعار مناسبة

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى انتصرت للمواطنين ونجحت فى توفير السلع الغذائية بجميع أنواعها بكثرة وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة للحكومة التي تمت على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة جهات الدولة وإشراك السلاسل التجارية الكبرى فى مواجهة هذه الأزمة والتي على إثرها انتشرت المعارض الرمضانية في جميع أنحاء الجمهورية وقطعت الطريق أمام بعض التجار الذين يسعون لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبالتالي أصبح المواطن يحصل على السلع الغذائية بكل سهولة ويسر.

وقال النائب أحمد أبو زيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عدد من الرسائل الهامة التي طمأنت المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية، وتوجيهاته كان لها مردود إيجابى قوى على المواطنين بشأن توفير السلع لفترات طويلة في ظل توفير مخزون استراتيجي يستمر لعدة شهور، مؤكداً أن الدولة المصرية استعابت الأزمة دون شعور المواطن بارتفاعات ضخمة في الأسعار ودعمت الفئات الأكثر احتياجًا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية ، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعايا وتوفير الدعم الغذائي لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم.

وفى هذا السياق أشاد النائب أحمد أبو زيد بالقرارات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والتصدى لموجة الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية وكذلك التصدي لأي تلاعب بالأسعار على حساب المواطن،  مؤكداً أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح لرفع مستوى المعيشة، وتقديم كافة الخدمات للشعب المصرى، كما أن هذه القرارات تعد وقفة صارمة في وجه الاحتكار وجشع التجار، وعدم تخزين السلع لرفع السعر، وستؤدى إلى ضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

النائب أحمد أبو زيد مجلس النواب لجنة الإسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية شهر رمضان الدولة المصرية

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