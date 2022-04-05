تعرف على أسرار النجاح مع أسرتك للكاتب ريتشارد ديني

«ريتشارد ديني» كاتب بريطاني شهير ورجل أعمال ناجح، له العديد من المؤلفات منها كتاب «انجح من أجل نفسك - البيع للفوز - التواصل للفوز - التحفيز للفوز»، وهذه الكتب حققت أعلى المبيعات على مستوى العالم.

وفي السطور التالية نستعرض أسرار النجاح مع الأسرة للكاتب ريتشارد ديني:

لا تنشغل كثيرًا بلقمة العيش بحيث تنسى أن تعيش.

الزواج الناجح هو جائزة ولن تحصل عليها بدون مقابل.

الزيجات الناجحة لا تعتمد على ما يتوقعه أحد الطرفين من الطرف الآخر، كما لا تعتمد على ما يمكن أخذه من العلاقة ــ فالعلاقات تبنى وتعتمد على ما نضعه فيها وليس على ما نأخذه منها، ومن أجل بناء علاقة ناجحة في الزواج يجب أن تبذل جهدًا كبيرًا وستجد أن العائد يستحق ما بذلته.

الأطفال يحتاجون إلى قدوة أكثر مما يحتاجون إلى ناقد.

من المهم جدًا عند التعامل مع العائلة أن تكون قادرًا على التسامح والنسيان والتركيز على المستقبل.

شارك أسرتك أحزانك ومخاوفك وأفراحك، ولا يعني ذلك أن تجعلهم يعانون بل اعطهم الفرصة ليفهموا ما تمر به. في الغالب ستؤدي هذه المشاركة إلى تقوية وتوحيد الأسرة.

من المهم جدًا خلال تكريسك للجزء الأكبر من اهتماماتك ونشاطاتك ومجهوداتك تجاه أطفالك أن تؤسس لحياة خاصة بك كأن يكون لديك هواية أو عمل بدوام جزئ لأن الأطفال سيكبرون عند مرحلة معينة من الحياة ويغادرون المنزل ويحبون أن يديروا حياتهم بطريقتهم الخاصة.

ضع مبادئ وقواعد للأسرة.

يرى الكاتب ريتشارد ديني أن هناك 4 مبادئ للأسرة لا ينبغي خرقها تحت أي ظرف من الظروف:

أولًا كوالد عليك أن تدرك أن كل الأطفال والشباب يرتكبون الأخطاء ويسببون لك حيرة واضطرابًا لكن عليك التأكد من أنهم يعلمون الحدود التي عليهم ألا يتخطوها أبدًا. اجعل من الصراحة قاعدة في الأسرة لكي يكون جميع أفرادها دائمًا أمناء وصرحاء ولا يكذبون أبدًا، ولا تعاقب أحدًا على الصراحة أبدًا لكن عاقب على الكذب بكل الطرق الممكنة. لا يجب التسامح مع السلوكيات السيئة تجاه أفراد العائلة أو حتى الأشخاص خارجها، والوقاحة تعتبر إهانة في حق العائلة لذا فهي غير مقبولة على الإطلاق. حقق الأمن لأسرتك من خلال ضبط النفس، يجب أن يكون هذا الانضباط مشترك بين الجميع بحيث يعرف كل فرد من الأسرة مكانه منه، على سبيل المثال: يمكن أن يتعلق الأمر بتشارك الواجبات المنزلية مثل الغسيل والتنظيف وتجهيز المائدة وتنظيف الحمام يحب توزيع المهام على جميع أفراد الأسرة بالمعنى الحرفي للكلمة لأنك إذا أوجدت هذا النوع من الانضباط الذاتي ستتوافر القوة بين أفراد الأسرة وهو ما سيجعلها قوية في وجه الاغراءات التي قد تقابلها في المستقبل.