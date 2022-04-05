العاملون في «البترول» يترقبون تطبيق العلاوة الجديدة

يترقب عدد كبير من العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية، موافقة المهندس طارق الملا، وزير البترول على تطبيق العلاوة الجديدة، لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على القانون، فيما تجري مشاورات في الوقت الحالي بشأن نسبة تطبيق العلاوة وكذلك تدبير الموارد اللازمة لتنفيذها.

ومن المقرر إصدار قرار بالعلاوة لجميع شركات البترول المعنية، من خلال نيابة الإدارة المالية والاقتصادية، وكذلك إدارة الشئون الإدارية بالهيئة، وتوجيه خطابًا لرؤساء مجالس إدارات جميع الشركات المساهمة بشأن إقرارها.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 16 لسنة 2022 الخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتضمن القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن: يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ليصبح الأول من أبريل سنة 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/4/2022.