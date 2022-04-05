التحقيق مع سائق «توك توك» اعتدى جنسيا على طفل بالدقهلية

تباشر النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سائق «توك توك» اعتدى على طفل جنسيًا ، بقرية طنيخ التابعة بمركز نبروه.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروه من المدعو "السيد ح.ال"، يتهم فيه المدعو "عبدالله .م.ف "، 27 عاما، سائق توك توك باستدراج نجله "ح" 7 سنوات، إلى سطح منزله وقام بالتعدي جنسيا عليه وبعد بكاء الطفل قام بإعطائه 20 جنيها وطلب منه عدم إخبار أسرته.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز نبروه من ضبط المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.