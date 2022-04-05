الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع سائق «توك توك» اعتدى جنسيا على طفل بالدقهلية

هتك عرض
هتك عرض

تباشر النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سائق «توك توك» اعتدى على طفل جنسيًا ، بقرية طنيخ التابعة بمركز نبروه.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروه من المدعو "السيد ح.ال"، يتهم فيه المدعو "عبدالله .م.ف "، 27 عاما، سائق توك توك باستدراج نجله "ح" 7 سنوات، إلى سطح منزله وقام بالتعدي جنسيا عليه وبعد بكاء الطفل قام بإعطائه 20 جنيها وطلب منه عدم إخبار أسرته.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز نبروه من ضبط المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سائق توك توك طفل مركز نبروه التحقيق النيابة العامة في الدقهلية

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