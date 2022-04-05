الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني: بدء استعادة الحياة في المدن المحررة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات بلاده بدأت بالفعل في التحضير لجميع الأعمال الضرورية لإعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة؛ حيث تقوم بإزالة الألغام.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية عن زيلينسكي - في خطاب فيديو - قوله:"خبراء الألغام لدينا تقوم بإزالة آلاف العبوات الناسفة يوميا، وفي المستقبل القريب، ستتم استعادة الكهرباء والمياه في جميع أنحاء أراضي دولتنا المحررة، ستكون هناك أيضًا رعاية طبية ووصول عادي إلى البضائع قدر الإمكان عن الوضع الحالي، سنعيد بناء المساكن المدمرة والمتضررة، تشييد الطرق والجسور والبنية التحتية، ستعود الحياة مرة أخرى إلى كل مدينة".
ووفقا ليوكرينفورم، تم تحرير"إيربين" و"بوتشا" و"جوستوميل" ومنطقة كييف بأكملها من الروس.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  الإثنين، بلدة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف، والتي غادرتها القوات الروسية مؤخرًا، كما أعلنت ليتوانيا خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع روسيا.
وقال زيلينسكي- وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية:"من المهم بالنسبة لنا تواجد الصحافة هنا، نريد فعلا أن نُظهر للعالم ما حدث هنا وما فعلته القوات الروسية وما تفعله روسيا في أوكرانيا".
من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال، إن ميزانية الدولة تفقد نحو ملياري "هريفنا" أوكرانية يوميا؛ بسبب العملية العسكرية الروسية.
وأضاف شميكال- في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: أن "الأعمال العدائية مستمرة في البلاد والخسائر تتغير يوميا، وستجري الحسابات الأخيرة بعد الحرب، لكن لو تحدثنا حاليا عن حساب خسائر أوكرانيا ستصل لنحو 2 مليار هريفنا يوميًا".

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