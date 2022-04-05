مسئول أممى «داعش» يستخدم غاز «الخردل» فى الموصل

قال كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها "داعش"، إن التنظيم الإرهابي استخدم غاز "الخردل"، المحرم دوليًا، في مدينة الموصل أثناء سيطرته عليها.

وأشار "ريتشر"- في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء- إلى أن "الفريق أحرز تقدمًا في التحقيقات التي أجريت في هذا الأمر، والتي أكدت استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديدًا (غاز الخردل) ضد المواطنين، لافتًا إلى أن الأمر لم يكن عشوائيًا، حيث استعان التنظيم بخبراء لإجراء الدراسات والتجارب على البشر، واستغل أجهزة ومعامل جامعة الموصل".

وأوضح أن الفريق يواصل تحقيقاته في تطوير تنظيم داعش لبرنامج أسلحة كيميائية أثناء سيطرته على الموصل، والتي تؤشر لدرجة جديدة من الجرائم، مضيفًا أن "الفريق حقق في جريمة (سبايكر) التي تعد من جرائم الحرب المروعة لما ارتُكب من فظائع بكل المقاييس وبمنتهى القسوة".

وأشار إلى أن فريق التحقيق ومن خلال عمله يهدف من خلال جمع الأدلة إلى تحميل عناصر تنظيم داعش وقياداتهم المسئولية الجنائية عما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأيضًا جرائم إبادة في بعض الحالات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، حيث تقدَّم السيد الحكيم بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية".

وتضغط ما يسمى بقوى الإطار التنسيقي الشيعي علي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان العراقي؛ لتشكيل تحالف شيعي عريض يتيح تشكيل حكومة توافقية تضم الجميع، الأمر الذي يرفضه الصدر جملة وتفصيلًا، حيث يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية.