الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: سنرد بالمثل على طرد دبلوماسيينا من بعض الدول الأوروبية

ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن بلاده سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية.

واعتبر ميدفيديف- وفقًا لقناة “روسيا اليوم”- طرد الدبلوماسيين "حملة لمواصلة الضغط على روسيا"، مشيرًا إلى أن الرد الروسي سيكون مدمرًا للعلاقات الثنائية مع تلك البلدان.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن موسكو سترد بشكل مناسب على خطوات باريس وبرلين "غير الودية".

يأتي ذلك بعد إعلان برلين، عن 40 دبلوماسيًا روسيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بينما تنوي باريس طرد أكثر من 30 دبلوماسيًا روسيًا من فرنسا.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم "طرد" 35 دبلوماسيًا روسيًا كجزء من إجراء أوروبي مشترك في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين والحكومة تجيز الجمع بين إضافات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5 -4-2022

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

تفاصيل ضبط «دعاء سهيل» خبيرة التغذية الشهيرة عل القنوات الفضائية

إحباط تهريب عملات تعود للعصر العثماني والسلطان حسين كامل بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة