طارق النبراوى يطالب بعدم حذف أنشطة المجلس السابق من موقع النقابة

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إدارات الإعلام والحاسب الآلى والعلاقات العامة بالنقابة، بعدم حذف أو تعديل أي من الأخبار أو الصور التي تخص أنشطة المجلس السابق، وكذلك إعادة كافة البيانات المحذوفة التي تخص أنشطة مجلس النقابة في الفترة من 2014 إلى 2018.

وكان قد تم حذف أنشطة مجلس النبراوي السابق، بعدما تولى المهندس هاني ضاحي المسئولية، وذلك من موقع النقابة ومنصتها على موقع الفيسبوك.

وقال النبراوي في توجيهه: بالإشارة إلى وسائل الإعلام الخاصة بالنقابة من موقع إلكتروني وصفحة النقابة على شبكات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وفي إطار الاحترام والمحافظة على تاريخ النقابة واحترام حق المعرفة والانتفاع بالمعلومات واستكمال جهود المجلس السابقة بالنقابة. يرجى من كافة الإدارات تنفيذ التالي:

- عدم حذف أو تعديل أي من الأخبار أو الصور، بيانات، فيديوهات التي تخص أنشطة المجلس السابق " فترة تولي م / هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق ومجلس 2018- 2022 " وكذلك إعادة كافة البيانات المحذوفة على موقع النقابة من "أخبار صور بيانات فيديوهات" التي تخص أنشطة النقابة مجلس 2014-2018.

فيما استقبل المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، الأحد، المهندسة إيرينى استمالك، استشارى الهندسة البيئية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين، بحضور المهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية الأسبق.

واتفق الطرفان على عقد محاضرة مفتوحة للمهندسين بمقر النقابة، في إطار نقل الخبرات والمهارات للزملاء المهندسين.

وتخرجت المهندسة إيريني استمالك في قسم الهندسة المدنية بجامعة عين شمس، وحققت نجاحًا غير مسبوق في مجال إنشاء محطات المياه والصرف الصحي في عدد من الدول منها: «تركيا وألمانيا وسراييفو والبوسنة والعراق» وهى عضو المبادرة الرئاسية "مصر تستطيع".

وعقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، الخميس الماضي، جلسته الإجرائية لانتخاب هيئة مكتب النقابة العامة.

وانعقدت الجلسة بحضور 52 مهندسًا ممن لهم حق التصويت، وأسفرت الانتخابات عن فوز كلٍ من:

المهندس حسام الدين مصطفي إبراهيم رزق وكيلا للنقابة - بالتزكية.

المهندس إيهاب أحمد محمود خضر وكيلا للنقابة - بالتزكية.

المهندس يسري عبدالله سالم أمينا عاما للنقابة - بأغلبية الأصوات.

المهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق النقابة - بالتزكية.

مهندس أحمد محمد صبري أمين عام مساعد - بأغلبية الأصوات.

مهندس المعتز بالله محمد السيد بركات أمين صندوق مساعد - بأغلبية الأصوات.

يأتي أول اجتماع لمجلس النقابة، بعد الانتخابات، وكذلك اكتمال تشكيل هيئة مكاتب شعب النقابة السبعة وتمثيلها بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، لتشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلى للنقابة، حتى تشكيلات النقابة المختلفة.