الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش يبحث مع وزير خارجية أوكرانيا الوضع الإنساني

جوتيريش
جوتيريش

 بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وذكر بيان صدر عن المتحدث باسم جوتيريش أن الجانبين "ناقشا - خلال اتصال هاتفي - الوضع الأمني ووضع حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وبحسب البيان - الذي نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة - "أطلع الأمين العام وزير الخارجية الأوكراني على أهداف بعثة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث إلى موسكو وكييف وأعاد تأكيد التزام الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا وتعزيز الدعم الإنساني للشعب الأوكراني".

 

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