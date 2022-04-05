«الاختيار 3» وتطوير معهد ناصر وتخصيص 36 مليار لشراء القمح.. مصر في الصحف العربية

أبرزت عدة صحف عربية عددا من الأحداث في مصر، وتقدم «الدستور» في النشرة التالية مصر في عيون الصحف العربية.

صحيفة الخليج الإماراتية

تحت عنوان «الحكومة المصرية تخصص 36 مليار جنيه لشراء القمح المحلي»، قالت صحيفة الخليج الإماراتية، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحاً أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

وقال «معيط» إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي، لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

صحيفة البيان الإماراتية

تحت عنوان «روسيا تنفي اتهامات منع إبحار سفينة تحمل قمحاً أوكرانياً إلى مصر» قالت الصحيفة: «نفت السفارة الروسية في مصر صحة معلومات نشرتها نظيرتها الأوكرانية بشأن قيام الجانب الروسي بمنع إبحار سفينة تحمل قمحا أوكرانيا اشترته مصر».

وقالت السفارة الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عبر حسابها على موقع «تويتر» إن إعلان الطرف الأوكراني عن منع سفينة محملة بقمح سيتم تصديره لمصر غير صحيح.

وأضافت: «تمنع الإدارات العسكرية الأوكرانية حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك، بينما يضمن الأسطول البحري الروسي حرية حركة السفن التجارية».

وكانت السفارة الأوكرانية في القاهرة، قالت في تغريدة أيضا، إن روسيا تمنع سفينة متجهة لمصر تحمل قمحا أوكرانيا اشترته القاهرة.

صحيفة الرؤية الإماراتية

تحت عنوان «تابوت بسماتيك با دي أوزير» يعود إلى المتحف المصري، قالت الصحيفة: «أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عودة التابوت الأثري للكاهن «بسماتيك با دي أوزير» إلى المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء مشاركته بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي على مدار الستة أشهر الماضية».

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في بيان صحفي اليوم، إن التابوت شارك في الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2021، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استعراض كل إمكاناتها وخبراتها خلال المشاركة المصرية في المعرض، وإظهار الجناح المصري بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر السياحية والأثرية باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

صحيفة الأنباء الكويتية

تحت عنوان «السيسي يوجه بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة»، قالت الصحيفة: «وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها».

كما وجه السيسي بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر.

صحيفة عكاظ السعودية

تحت عنوان «الاختيار 3 يتصدر مواقع التواصل في مصر»، قالت الصحيفة: «تصدر مسلسل «الاختيار 3» مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال عرضه منذ الحلقة الأولى (السبت)، وهو العمل الفني الذي يجسد ملحمة الجيش والشرطة في الوقوف معاً ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» في مصر، ولم تتوقف أصداء المسلسل عند مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر الفنان ياسر جلال الذي جسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، حيث فاجأ جمهوره بقدرته على تجسيد الدور، إضافة إلى قدرة الفنان خالد الصاوي على إتقان شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر».