صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين والحكومة تجيز الجمع بين إضافات المعاشات والأجور

يستعد ملايين العاملين بالدولة لصرف الزيادة الجديدة فى الأجور لشهر أبريل الجارى فى غضون أسبوعين، على 3 مجموعات، خلال الفترة بين يومى 20- 27 من شهر أبريل الجارى 2022، حيث من المقرر أن تتراوح متوسط الزيادة بين 300 جنيه و500 جنيه من الدرجة المالية السادسة وحتى الممتازة وما يعادلها.

ويعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الجارى، وتكون نسبة هذه العلاوة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى فى 1/4/2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة فى موعدها الأول من يوليو سنة 2022.

كما يعجل استحقاق العلاوة الخاصة المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2022 أو فى تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022.

واعتبارًا من مرتب شهر أبريل 2022، يزاد الحافز الإضافة المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة ، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية ، 325 جنيها للدرجة المالية الأولى، 350 جنيها لدرجة مدير عام أو كبير، 375 جنيها للدرجة العالية ، و400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذه الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم.

وفى سياق متصل، أجازت الحكومة الجمع بين زيادة الأجر وزيادة المعاش المستحق عن الغير والتى تتقرر اعتبارًا من أول أبريل 2022، وفى حالة المعاش المستحق للعامل عن نفسه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وهنا يستحق العلاوة الخاصة على الأجر، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، ولكن إذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.