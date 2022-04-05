7 نصائح تجعلك أكثر ودًا وثقة بالنفس.. تعرف عليها

تشير دراسات إلى أن إظهار الآخرين بأنك تهتم بهم بصدق لن يجلب لك كثير من الأصدقاء فحسب،بل سيحقق لك أيضًا ترقية في العمل، ويقول علماء نفس إن الأشخاص المحبوبين أكثرعرضة لحياة مهنية ناجحة، وهذه ليست مصادفة، فالود والثقة تجعلنا أكثر جاذبية، وهذا بدوره يجعل الآخرين ينجذبون إلينا.

يعرف موقع Bright Side أهمية ترك انطباع جيد لدى الناس، لذلك نحدد 7 نصائح تجعلك أكثر ودًا وثقة بالنفس.

1- بدلًا من الشاي والقهوة أطلب ماء

قبل بدء مقابلة العمل، من المحتمل أن يُعرض عليك القهوة أو الشاي، حتى لو كنت تسعى للحصول على رشفة من المشروبات الساخنة ، تذكر: أنت في مقابلة عمل ، وليس في مقهى، اطلب كوبًا من الماء لن ينعشك فحسب ، بل لن تزعج الناس دائمًا ما يترك انطباعًا جيدًا.

2. أومئ بينما يتحدث الناس إليك

الإيماء أثناء حديث الناس عادة جيدة لأنها تظهر لهم أنك منخرط في محادثة، عندما تومئ برأسك توافقًا، سيعرف المحاور أنك تولي اهتمامًا لما يقوله، ومع ذلك، احرص على عدم المبالغة في ذلك الإيماء كثيرًا يشير إلى شخص غير آمن يحاول الموافقة على كل شيء.

3. اسأل الناس عن آرائهم

يتردد معظمنا في سؤال الناس عن آرائهم أو نصيحتهم بسبب الخوف وننسى أن الناس يحبون أن يشعروا بالتقدير، من خلال طلب النصيحة، ستظهر لهم أنك تقدر رأيهم، نظرًا لأن الناس ينجذبون عمومًا إلى الآخرين الذين يفكرون فيهم جيدًا، فمن المحتمل أنهم سيفكرون أيضًا فيك.

4. بدلاً من إخبار الناس بأن لديك بقايا طعام لهم أخبرهم أنك صنعت المزيد

يعد اختيارنا للكلمات جزءًا كبيرًا من كيفية إدراكنا للآخرين وكيف يشعرون من حولنا، إذا كنت تقدم لأصدقائك شيئًا ما طهوه من قبل، فلا تخبرهم أنه يمكنهم تجربة بقايا الطعام، سيجعلهم ذلك يشعرون وكأنك تبحث فقط عن طريقة للتخلص من بقايا الطعام ، حتى لا تضطر إلى التخلص منها.

على العكس من ذلك ، فإن القول بأنك صنعت طعامًا إضافيًا سيبدو أفضل بكثير كما أنه يترك انطباعًا عنك كشخص مهتم.

5- اكشف عن عيوبك

لا يوجد أحد مثالي ، لذلك لا فائدة من التظاهر بأنه لا تشوبه شائبة، إهمال عيوب المرء هو سمة من سمات الأشخاص غير الآمنين، لذلك، إذا كنت لا تريد أن تبدو غير متأكد من نفسك، فلا تخف من ارتكاب الأخطاء.

يُنظر إلى الأشخاص الذين يكشفون عن عيوبهم على أنهم أكثر صدقًا، وهي علامة على الثقة العالية، سيجد الآخرون أنك محبوب وجذاب أكثر لأنهم سيكونون قادرين على التواصل معك.

6- عند إحضار طبق لمجموعة من الأشخاص ضع قائمة بالمكونات في مكان ظاهر

في مرحلة ما من حياتك، من المحتمل أن تحضر حفلة أو احتفالًا حيث يجب على الجميع إحضار شيء ما لتناوله، إذا لم تكن على دراية جيدة بالأشخاص الآخرين في الحدث (مثل زملاء العمل)، فقم بتدوين قائمة المكونات على الورق ووضعها في حاوية طعام. بهذه الطريقة ، سيعرف الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسيات الغذائية أو القيود الغذائية ما يأكلونه دون الحاجة إلى القلق إذا كانت الوجبة تحتوي على شيء لا يجب عليهم تناوله.

7. لا تتصرف مثل الذي يعرف كل شيء

قد يكون التحدث إلى الأشخاص الذين يتصرفون وكأنهم يعرفون كل شيء محبطًا للغاية، ربما تعتقد أن التصرف كمعلم بكل شيء سيجعل الآخرين مفتونين بحكمتك ، بينما في الواقع ، سيجعلهم ذلك فقط يلفون أعينهم، إن الرغبة في إظهار كل ما تعرفه تشير إلى أنك تباهى من أجل إخفاء مخاوفك.

والأهم من ذلك ، أن أولئك الذين لديهم جميع الإجابات عادة ما يُنظر إليهم على أنهم متلاعبون، وهذا ليس جذابًا.