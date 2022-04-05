كيف بدت أيقونات الجمال خلال الـ 100 عام الماضية؟ (صور)

تتغير اتجاهات الملابس والمكياج والموسيقى كل عام، ويمكن أن تتأثر هذه العملية بكل من التغيرات الثقافية والاكتشافات العلمية، حيث أصبحت بطلات مقال اليوم أيقونات لعصورهم، فقد أثبت الوقت أنهم احتلوا بحق مكانًا خاصًا في الثقافة الشعبية، وسيظلون مصدر إلهام في المستقبل.

ووفقًا لموقع “برايت سايد” نحن على يقين من أن الاتجاهات تميل إلى الظهور والذهاب، لكن هؤلاء النساء سيظلن دائمًا أيقونات خالدة.

1910.. كميل كليفورد

في بداية القرن الماضي، كان شكل الساعة الرملية هو مثال الجمال في ذلك الوقت، كان جيبسون، رسام المجلات الشعبية، يبحث عن المرأة المثالية التي يمكن أن يستخدم مظهرها في بطاقاته البريدية، ووجد الممثلة كميل كليفورد، حيث أصبح شكلها بخصرها الصغير البالغ 18 بوصة، معيار جمال الأنثى.

تم استخدام صورها على نطاق واسع في مجلات الموضة، وحاولت النساء تقليدها وارتدين مشدات غير مريحة، كانت مهنة الممثلة قصيرة العمر، لكنها خالدة إلى الأبد من خلال بطاقات بريدية جيبسون.

العشرينيات من القرن الماضي.. جوزفين بيكر

في عشرينيات القرن الماضي، بدأت موضة المنحنيات تتلاشى تدريجيًا، تبنت النساء أسلوبًا أكثر حرية: بدأن في اتجاه قصات الشعر القصيرة والماكياج اللامع، واخترن ملابس غير عادية، كانت الفكرة المثالية في ذلك الوقت هي الراقصة والممثلة والمغنية جوزفين بيكر.

منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، كانت تكسب عيشها من خلال الرقص في الشوارع وأصبحت تدريجيًا مشهورة جدًا. أسرت مظهرها الغريب وحركاتها الانسيابية الجماهير، وأطلق عليها اسم الزهرة السوداء.

احتوى رقص بيكر على عناصر من الهيب هوب، والتي تطورت لاحقًا إلى أسلوب مستقل وصفها إرنست همنغواي بأنها "أكثر النساء إثارة على الإطلاق"، رسم بيكاسو لوحات لها كانت الممثلة صديقة لجريس كيلي، التي ساعدتها بالمال.

تبنت جوزفين 12 طفلاً من أعراق مختلفة واستمرت في الأداء على المسرح حتى وفاتها عن عمر 68 عامًا.

1930.. غريتا جاربو

بعد الحرية البرية في العشرينات من القرن الماضي، تميز العقد التالي بأسلوب أنثوي أكثر نعومة، كانت مثالية الجمال في ذلك الوقت هي غريتا جاربو، المعروفة بلعبها شخصيات مأساوية، والتي كان يُعتقد أنها شخص حزين وحتى قاتم، ما زالت حواجبها المقوسة العالية، وبشرتها الشاحبة الخالية من العيوب.

لم يعتقد الرافضون أن ممثلة سينمائية صامتة ناجحة يمكن أن تعمل في الصوت، لكن أول فيلم صوتي لغاربو جعلها ترشح لجائزة الأوسكار، بعد ذلك، أصبحت الممثلة مشهورة في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاهتمام الذي حظيت به من وسائل الإعلام، وجعلها تشعر بعدم الارتياح، لم تتزوج قط، ليس لديها أطفال، توقفت عن التمثيل في الأفلام في سن 35 عاما، واعترفت لكاتب سيرتها: “لقد سئمت هوليوود. أردت حقًا أن أعيش حياة أخرى”.

الأربعينيات.. ريتا هايورث

في هذا العقد، أصبحت الصورة الظلية لامرأة ترتدي بدلة، إما مع تنورة أو بنطلون، شائعة علاوة على ذلك، أصبح طول التنورة أقصر وانتهى أسفل الركبة مباشرة، في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، أصدرت ديور مجموعة New Look ذات التنانير المنتفخة والسترات الضيقة. أصبحت الحواجب أوسع قليلاً وأكثر طبيعية المظهر، ريتا هايوورث، أيقونة الجمال في ذلك الوقت والتي صاغتها الصحافة باسم “آلهة الحب”، كان لديها حاجبان مثل هذا تمامًا.

بريجيت باردو الخمسينيات

في الخمسينيات من القرن الماضي، أصبح الشكل المتعرج للساعة الرملية رائجًا مرة أخرى، بدأت عمليات تكبير الثدي الأولى تكتسب شعبية، إلى جانب الممثلة الحسية مارلين مونرو، أصبحت بريجيت باردو أيقونة الجمال الجديدة.

في عام 1956، صدر فيلم And God Created Woman ، والذي جعل الممثلة البالغة من العمر 22 عامًا رمزًا للتحرر والجرأة والحرية. من المثير للاهتمام أنه، عندما كانت طفلة، كان على بريجيت اتباع معايير سلوكية صارمة.

الستينيات..صوفيا لورين

في الستينيات، ظهر النحافة الفائقة لـ Twiggy في الموضة ومع ذلك، فقد كان هذا العقد أيضًا عندما أصبحت صوفيا لورين الفريدة والحسية رمزًا لجمال الأنثى. في منتصف الستينيات، تم إصدار أفلامها الأكثر شهرة "زواج على الطراز الإيطالي" و "سقوط الإمبراطورية الرومانية ".

في الواقع، عندما بدأت لم يرغب الناس في توظيفي لأنني لم أكن جذابة، اعتقد الناس أن فمها كبير جدًا لكن لورين ظلت وفية لنفسها واكتسبت حب الجمهور، شعارها "الجمال ليس مهما. عليك أن تكون شخصًا مثيرًا للاهتمام، شخصًا مختلفًا عن الآخرين".

السبعينيات.. ديانا روس

اشتهر في السبعينيات بنطلون واسع، شعر كثيف، حواجب رفيعة، شفاه لامعة، ورموش طويلة- كل شيء كان مشبعًا بروح الاستقلال والثقة بالنفس، كانت المغنية والممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار ديانا روس واحدة من ألمع الممثلين في هذا العقد إلى جانب شير وديبي هاري وجين بيركين، تمكن روس من الجمع بين دور أم لخمسة أطفال وأن يكون من بين أكثر فناني الرقص نجاحًا في كل العصور.

كان لأسلوب المغنية تأثير كبير على مايكل جاكسون ومادونا وبيونسيه، وغطت أغانيها جينيفر لوبيز وإيمي واينهاوس وجانيت جاكسون وليدي جاجا.

ثمانينيات القرن الماضي.. مادونا

في الثمانينيات، أصبحت الرياضة اتجاهاً جديداً، تم الحفاظ على عبادة الجسد المناسب على المدرج وفي الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتجسدها عارضتا الأزياء ليندا إيفانجليستا وإيلي ماكفيرسون، وكمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، وملكة التمارين الرياضية جين فوندا.

يتكون أسلوبها من قمم وتنورة مع طماق كابري وجوارب شبكية ومجوهرات وشعر مبيض، نموذجًا يحتذى به للعديد من النساء اعترفت مادونا ذات مرة بأنها كانت وحيدة جدًا عندما كانت مراهقة، ولم تستخدم المكياج على الإطلاق، وكانت طالبة ممتازة، مادونا لا تزال موسيقيًا مؤثرًا للغاية،اعترفت بريتني سبيرز وريهانا وكاتي بيري بتأثير مادونا على عملهم.

وينونا رايدر في التسعينيات

أصبحت التسعينيات فترة انتقالية من الأجسام الرياضية إلى المظهر الأكثر نحافة، أصبح مظهر وينونا رايدر تجسيدًا حقيقيًا للقرن السابق، كانت مقنعة بنفس القدر في دور شقراء خجولة في فيلم إدوارد سكيسورهاندس.

من المثير للاهتمام أن وينونا قد سخرت من مظهرها من قبل زملائها في الفصل عندما كانت طفلة، تلاشت شعبيتها تدريجيًا في نهاية العقد، فيلم 1999 Girl Interrupt لم يعيدها إلى مجدها السابق، لكنه أصبح فيلمًا رائعًا لأيقونة المستقبل -أنجلينا جولي، التي لعبت دورًا مساندًا.

أنجلينا جولي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

مع بداية القرن الجديد، تم نسيان شعبية شخصية نحيفة تدريجياً، عاد المظهر الرياضي منتصرًا إلى الموضة، بدأ الجميع في إظهار عضلات البطن المكونة من 6 عبوات والمنقوشة، مرتدين بنطلون جينز منخفض الخصر: بما في ذلك بريتني سبيرز، وكريستينا أغيليرا، وجنيفر لوبيز، والعديد من الآخرين. لكن أنجلينا جولي فازت بمكانة أيقونة الجمال.

لهذا الدور.. تدربت في فنون الدفاع عن النفس والملاكمة لمدة 8 أشهر

أصبح فيلم السيد والسيدة سميث الخطوة الأخيرة في تعزيز صورة المرأة القادرة على الدفاع عن نفسها، فازت أنجلينا مرارًا وتكرارًا بمكانة أجمل ممثلة في العالم، تاركة وراءها مشاهير آخرون.