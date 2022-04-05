توفير 77 معرضا لعرضها.. محافظ الغربية يتابع توافر السلع الغذائية وانضباط أسعارها

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود المراكز والمدن والأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي أقامتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وشدد محافظ الغربية على كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة .

وأشار المحافظ أنه تم توفير عدد 77 من الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة ، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وقامت الجهات التنفيذية والرقابية في مراكز طنطا، بسيون وكفر الزيات بالمرور على الشوادر والمنافذ في نطاق عملهم، والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وسؤال المواطنين عن جودة المنتجات وتنوعها وانخفاض سعرها عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك من خلال فرق الرقابة والمتابعة والرصد الميداني بتلك المراكز.