الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 266 إصابة جديدة بكورونا و209 وفيات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 266 ألفا و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وسط تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
 

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونا و267 ألفا و401 إصابة.
 

كما سجلت البلاد 209 وفيات إضافية، لتصل الحصيلة إلى 17 ألفا و662 وفاة ووصل عدد حالات الإصابة الحرجة 1121 حالة، بارتفاع قدره 13 حالة عن اليوم السابق.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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