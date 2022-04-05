واشنطن تهدد الدول التى «ستتهرب» من عقوباتها ضد روسيا

حذرت الخارجية الأمريكية الدول التي ستسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد روسيا أو ستساعد موسكو في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، من أنها ستواجه "العواقب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له: "دون أن نتحدث عن أي دولة محددة، أكدنا بوضوح أن الدول التي تسعى للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة و حلفاؤنا حول العالم، أو دعم العمليات العسكرية للكرملين بشكل أو بآخر، من خلال تقديم الدعم المالي لروسيا أو من خلال تزو يدها بالأسلحة، ستواجه العواقب".

وتابع قائلا، إنها "ستواجه العواقب لأي محاولات للتهرب من العقوبات أو أي أعمال أخرى ستساعد موسكو في حربها".

يذكر أن الولايات المتحدة و الدول الغربية فرضت عدة مجموعات من العقوبات على رو سيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، و تناقش تشديدها و توسيعها في الوقت الراهن.