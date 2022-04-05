الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شقيقة الزعيم الكورى الشمالى تهدد باستخدام أسلحة نووية ضد كوريا الجنوبية

شقيقة الزعيم الكوري
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي

أكدت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن بيونج يانج ستستخدم الأسلحة النووية إذا أقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية.

 

وقالت كيم يو جونج التي التي تشغل منصب نائبة مدير دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي: "إذا دخلت كوريا الجنوبية في مواجهة عسكرية، فإن قواتنا النووية المقاتلة ستقوم بأداء واجبها". حسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA".

 

كما أشارت إلى أن الحديث عن توجيه ضربة استباقية ضد كوريا الديمقراطية كان "خطأ فادحا" من جانب وزير الدفاع الكوري الجنوبي.

 

وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، في 1 أبريل الجاري، أنه توجد لدى القوات المسلحة الكورية الجنوبية الصواريخ القادرة على "إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بسرعة".

كوريا الجنوبية نووي الزعيم الكورى الشمالى شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كوريا أسلحة نووية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت.. والصين تتحدى النظام العالمى

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

دينا الشربينى تهرب بالأموال من الإسكندرية فى «المشوار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة