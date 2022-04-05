منذ انطلاقه.. «دايما عامر» يتصدر التريند لليوم الثالث على التوالى

تصدر مسلسل "دايما عامر" محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لليوم الثالث على التوالي، بسبب التوليفة الخاصة بالمسلسل سواء من خلال الحكايات الهامة التي ركز عليها في ثالث حلقاته وهي أزمة الدروس الخصوصية.

والسبب الثاني في تصدره" التريند" هو وجود مجموعة مميزة من الفنانين الكبار والشباب على رأسهم الفنان مصطفى شعبان الذي غيّر جلده بدخوله هذا العمل الفني المميز الذي يناقش عددا من القضايا المهمة المختلفة عن التعليم والتنمر وغيرها من الأمور.

مسلسل دايما عامر



ومن ضمن الأسباب الرئيسية التي تصدر من خلالها" التريند"، أن المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، يسلط الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

ويتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

يجدر الإشارة إلى أنه ظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.