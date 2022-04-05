واشنطن تطلب «ردًا حازمًا» على صواريخ كوريا الشمالية

أعلنت واشنطن أنها ما زالت تريد "قرارا جديدا لمجلس الأمن الدولي" يكون بمثابة "رد حازم" على عمليات إطلاق الصواريخ التي تنفذها كوريا الشمالية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قال المبعوث الأمريكي المكلف بشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم بعد لقائه في و اشنطن نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو دوك إن "عمليات إطلاق الصواريخ البالستية الكورية الشمالية التي نفذت أخيرا بما فيها صاروخ عابر للقارات في أواخر مارس تنتهك بوضوح الكثير من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و يجب أن نعمل معا لتقديم رد حازم على السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية".

وأضاف: "نحن متّفقون على أهمية حصول رد حازم من مجلس الأمن الدولي على هذه الأعمال التي تساهم في التصعيد و أتطلع إلى العمل مع السفير نوه من أجل السعي لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".

وعلى صعيد آخر، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

وقال ساليفان في تصريحات صحفية، اليوم، "يمكنكم توقع إعلان عقوبات جديدة هذا الأسبوع، نحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن معايير محددة، هذا الأسبوع سوف نعلن عن عناصر إضافية للضغط الاقتصادي"، و فقا لما نقلته و كالة تاس الروسية.

ولفت الدبلوماسى الأمريكى إلى أن السلطات الأمريكية تعمل بنشاط مع الحلفاء الأوروبيين لتشديد العقوبات ضد روسيا، مستدركا "يبدو أن المعلومات الواردة من بوتشا توفر مزيدا من الأدلة على حالات جرائم الحرب، وكما قال الرئيس جو بايدن، سنعمل مع المجتمع العالمي لضمان المساءلة الكاملة عن هذه الجرائم".

وأوضح سوليفان أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا حاليا يشمل أسلحة هجومية و معلومات استخبارية ومنظومات دفاع متطورة.