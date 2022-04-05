الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل سوتس بالعربى.. هدى المفتى تصفع وجه المتحرش وتأخذ 2 مليون جنيه كتعويض

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

تواصل النجمة هدى المفتي تألقها في مسلسل سوتس بالعربى وتنجح في الحصول على حقها بعدما تعرضت للتحرش من مديرها في العمل وتم ذلك خلال جلسة ودية عقدها المحامي الشهير زين ثابت ( آسر ياسين) ومساعده المحامي المبتدئ أدم منصور (أحمد داوود) مع حجاج، المدير المتحرش ومحاميه وذلك فى الحلقة الثالثة التي ظهرت فيها هدى المفتي كضيفة شرف.


وفي الجلسة الودية واجه المحامي المبتدئ أدم منصور(أحمد داوود) المدير المتحرش بورقة تقر فيها زوجته السابقة بأن الأخير ضغط عليها لتغيير شهادتها فى المحكمة وهددها بتلفيق قضية لها، كما واحهه بورقة أخرى دونت فيها زوجة المدير شهادتها بالكامل فيما يخص الواقعة خاصة أنه تم رفد مراقب الكاميرات بعد حدوث الواقعة. وعرض زين وأدم على المدير المتحرش بتعويض هدى المفتي (مى ) ب 2 مليون جنيه وإعطائها مرتب شهرى لمدة سنتين، بالإضافة لنشر إعتذار رسمي لها في الجريدة الرسمية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي عما بدر منه من مضايقات أو دخوله السجن، فوافق المدير على طلبات المحامين.


وقبل انصراف المدير ومحاميه ، صفعت هدى المفتى (مى) وجه المدير وهى صفعة إنتصار وكرامة باسم كل فتاة تعرضت للتحرش وشكرت فى النهاية هدى المفتي (مى) المحامى أحمد داوود (أدم منصور) على مساعدتها لها وقالت: " شكراً… شكراً مش بس إن أنت عملت شغلك، شكراً علشان انت كنت متعاطف معايا من الأول، نظرته وهو مذلول قدامى بالنسبالي أهم من أي فلوس الدنيا، أنت رجعتلى كرامتى، شكراً."


وطهرت هدى المفتي على مدار حلقتين حتى الآن من مسلسل سوتس بالعربى بتصفيفة شعر جديد وأزياء داكنة اللون تعكس مدى حزن وكرب ضحية التحرش ونجحت هدى في إيصال حالة الخجل والعجز التي تمر بها الفتاة التي تعرضت للتحرش. ومن المتوقع أن تساهم تلك القضية فى تشجيع الفتيات والسيدات، ضحايا التحرش، فى مصر والعالم العربي على عدم التهاون في الحصول على حقوقهن واسترداد كرامتهن وإشراك المجتمع في رد حقوقهن.


مسلسل سوتس بالعربى هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).وهو بطولة  نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داوود و النجمة تارا عماد. المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.

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وائل لطفي

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