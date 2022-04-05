ننشر تحريات الأمن حول خبيرة التغذية دعاء سهيل

كشفت تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في واقعة القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل، عن بيعها لمواد غذائية مجهولة المصدر.

كما أضافت التحريات أنها روجت لنشاطها عن طريق قنوات فضائية وعدد من الأبواق الإعلامية المختلفة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة «دعاء.س»، خبيرة التغذية، لاتهامها بالنصب على المواطنين وبالبيع والترويج لأدوية مغشوشة، بحجة أنها تقضي على السمنة، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أن خبيرة التغذية دعاء سهيل أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، كما أوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا.

كما أدعت دعاء سهيل أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافا للحقيقة، حيث ذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسس أونلاين في مصر، وذلك للترويج لـ الأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.

وأدعت دعاء سهيل أنها خبيرة في مجال التغذية، وحاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، لمقاومة أضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة، من خلال أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة.