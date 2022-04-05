ضبط سائق توك توك استدرج طفلا بنبروه واعتدى عليه جنسيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نبروه محافظة الدقهلية، في ضبط سائق توك توك عقب استدراجه لطفل عمره 7 سنوات والتعدي عليه جنسيا، وإعطاءه 20 جنيها مقابل عدم إبلاغ أسرته.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة نبروه من المدعو "ال ح "، يتهم فيه المدعو "ع.م "، 27 عاما، سائق توك توك باستدراج نجله "ح" 7 سنوات، إلى سطح منزله وقام بالتعدي جنسيا عليه وبعد بكاء الطفل قام بإعطائه 20 جنيها وطلب منه عدم إخبار أسرته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز نبروه من ضبط المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.