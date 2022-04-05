«إشاعة الشيخ محمد رفعت».. مقالب الفنانين فى شهر رمضان

تحدثت بعض الفنانات عن شهر رمضان وذكرياتهم في هذا الشهر الفضيل مع مجلة الكواكب، وذكرن بعضا من التفاصيل التي كانت فيها بعض المقالب..

الفنانة هدى سلطان والمأدبة

اعتادت بعض الأسر الكبيرة أن تقيم المآدب في رمضان، وكانت هدى سلطان تعرف أن رب أسرة كبيرة تتميز بالبخل الشديد، حتى أنه كان يغلق أبواب قصره في رمضان، مدعيا المرض ليتفادى إقامة مأدبة للناس، وجمعت هدى سلطان بعض زميلاتها واتفقن على أن ينشرن إشاعة بين الناس مؤداها أن هذا الثري البخيل سيقيم حفلا يحييه المرحوم الشيخ محمد رفعت في يوم حددنه وهن يطلقن الإشاعة.

وفي اليوم المحدد تجمهر الأهل حول قصر الثري البخيل طالبين الدخول وسماع الشيخ رفعت، وانتاب الرجل الرعب، فقد ظن أن الأهالي يريدون اغتياله وسارع يتصل بالبوليس يطلب الحماية، وعندما عرف البوليس حقيقة الأمر أعلن أن الشيخ محمد رفعت لن يحضر، وإزاء هذا اضطر الرجل البخيل أن يعلن أنه سيقيم مأدبة في الأسبوع المقبل، يحضرها الشيخ محمد رفعت، وحاول الرجل أن يصل لمصدر الإشاعة التي دفعت بالاهالي غلى بيته ولكنه لم يوفق.

سامية جمال وفانوس رمضان

أما الفنانة سامية جمال فقد ولدت في بيت كانت فيه زوجة أب قاسية، وكانت تقسو على سامية بسبب ومن غير سبب، وفي شهر رمضان اشترت زوجة الأب لأطفالها فوانيس ملونة ولم تشتر لسامية مثلهم، وظلت سامية وقتا تفكر في طريقة لتحصل بها على فانوس ملون، وعادت سامية باكية من السوق ذات يوم لتخبر زوجة أبيها أنها فقدت النقود التي كان من المفترض أن تشتري بها حاجيات البيت، وتحملت العلقة الساخنة التي حصلت عليها جزاء ضياع النقود، ثم خرجت واشترت فانوسا ملونا كانت تحمله وتلعب به ثم تتركه كلما حان موعد عودتها للبيت عند بائع السجائر، ولم تكتشف زوجة الأب ما حدث.