الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«إشاعة الشيخ محمد رفعت».. مقالب الفنانين فى شهر رمضان

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت

تحدثت بعض الفنانات عن شهر رمضان وذكرياتهم في هذا الشهر الفضيل مع مجلة الكواكب، وذكرن بعضا من التفاصيل التي كانت فيها بعض المقالب..

 

الفنانة هدى سلطان والمأدبة

اعتادت بعض الأسر الكبيرة أن تقيم المآدب في رمضان، وكانت هدى سلطان تعرف أن رب أسرة كبيرة تتميز بالبخل الشديد، حتى أنه كان يغلق أبواب قصره في رمضان، مدعيا المرض ليتفادى إقامة مأدبة للناس، وجمعت هدى سلطان بعض زميلاتها واتفقن على أن ينشرن إشاعة بين الناس مؤداها أن هذا الثري البخيل سيقيم حفلا يحييه المرحوم الشيخ محمد رفعت في يوم حددنه وهن يطلقن الإشاعة.

 

وفي اليوم المحدد تجمهر الأهل حول قصر الثري البخيل طالبين الدخول وسماع الشيخ رفعت، وانتاب الرجل الرعب، فقد ظن أن الأهالي يريدون اغتياله وسارع يتصل بالبوليس يطلب الحماية، وعندما عرف البوليس حقيقة الأمر أعلن أن الشيخ محمد رفعت لن يحضر، وإزاء هذا اضطر الرجل البخيل أن يعلن أنه سيقيم مأدبة في الأسبوع المقبل، يحضرها الشيخ محمد رفعت، وحاول الرجل أن يصل لمصدر الإشاعة التي دفعت بالاهالي غلى بيته ولكنه لم يوفق.

 

سامية جمال وفانوس رمضان

أما الفنانة سامية جمال فقد ولدت في بيت كانت فيه زوجة أب قاسية، وكانت تقسو على سامية بسبب ومن غير سبب، وفي شهر رمضان اشترت زوجة الأب لأطفالها فوانيس ملونة ولم تشتر لسامية مثلهم، وظلت سامية وقتا تفكر في طريقة لتحصل بها على فانوس ملون، وعادت سامية باكية من السوق ذات يوم لتخبر زوجة أبيها أنها فقدت النقود التي كان من المفترض أن تشتري بها حاجيات البيت، وتحملت العلقة الساخنة التي حصلت عليها جزاء ضياع النقود، ثم خرجت واشترت فانوسا ملونا كانت تحمله وتلعب به ثم تتركه كلما حان موعد عودتها للبيت عند بائع السجائر، ولم تكتشف زوجة الأب ما حدث.

مجلة الكواكب الفنانة هدى سلطان الشيخ محمد رفعت سامية جمال فانوس رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت.. والصين تتحدى النظام العالمى

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

دينا الشربينى تهرب بالأموال من الإسكندرية فى «المشوار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة