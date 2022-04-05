محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد وميدان الجلاء

أجرى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، جولة تفقد خلالها، أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد وميدان الجلاء، استكمالا للجولات الميدانية التي يجريها خلال الفترة المسائية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وضمان انتظام العمل بها دون اخلال، حسب أجندة أعمال محافظة الجيزة.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير بشوارع مراد و التحرير وميدان الجلاء، وشدد على إدارة الإعلانات بتنسيق الشكل العام للوحات الإعلانية بالشوارع لتظهر بشكل حضاري.

وكلف راشد مديرية الطرق بضرورة تنفيذ أعمال التخطيط الخاصة بشارع التحرير عقب الإنتهاء من طبقة الرصف السطحية وتلاشي بعض الملاحظات قبل استلام المشروع من الشركة المنفذة.

ووجه اللواء أحمد راشد أحياء الدقي وجنوب بالتنسيق مع المنشآت المطلة على جانبى الطريق لرفع كفاءة الأسوار الخاصة لتتناسق مع أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد.

ووجه المحافظ خلال الجولة إدارة المرور بتطوير الإشارات المرورية بميدان الجلاء لتتماشى مع أعمال التطوير التي شهدها الميدان خلال المرحلة الحالية إلى جانب إجراء تخطيط كامل للميدان.

وتابع محافظ الجيزة توجيهاته خلال الجولة لحي الدقي وهيئة النظافة بالاهتمام بالمظهر الحضاري بالميدان وتنظيم أماكن تواجد الكابلات والأسلاك وترشيد استخدام المياه الخاصة بزراعات الميدان والجزيرة الوسطى.

وكلف خلال جولته بشارع مراد برفع كفاءة عددا من الشوارع المتفرعة منه لضمان تحقيق السيولة المرورية بالقطاع بالكامل مع الاهتمام برفع كفاءة الإضاءة والتنسيق العام للأرصفة.

رافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وهانم عبد الفتاح مدير إدارة الإعلانات والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.