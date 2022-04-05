الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3.. نور اللبنانية تفبرك خطبتها للهروب من العريس فى «راجعين يا هوى»

مسلسل راجعين يا هوى
مسلسل راجعين يا هوى

استطاعت نور اللبنانية من خلال أدائها المحترف أن تلفت الانتباه إلى أحد المشاكل الاجتماعية والمتمثلة في إصرار الكثير من العائلات على ارتباط الفتيات بعض النظر عن المكانة العلمية أو الاجتماعية التي وصلت لها  الفتاة، وذلك من خلال شخصية ماجي التي تقوم بها فى مسلسل "راجعين يا هوى".
 


ولم تجد ماجي مفر للهروب من العريس سوى أن تخترع قصة خطوبتها من بليغ أبوالهنا (خالد النبوي) الذي ذهب لمنزلها لإحضار حقيبته، وهو الأمر الذي كان بمثابة طوق النجاة لها حيث تقوم بابتزازه في مقابل للحصول على حقيبته.
 

مسلسل "راجعين يا هوي"  يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، و قناة مصر الأولى بالتوازي مع منصة Watch It.

 

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


“راجعين يا هوى” من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

 

وسبق للكاتب أسامة أنور عكاشة تقديم “راجعين يا هوا” في مسلسل إذاعي عام 2004، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، وأُختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها.

 

أحداث مسلسل راجعين يا هوى 

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبوالهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، و لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، و هي لم شمل العائلة من جديد.

 

وتجسد نور اللبنانية  دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، و لكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

نور الفنانة نور اللبنانية راجعين يا هوى مسلسل راجعين يا هوى مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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