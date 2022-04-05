البنك الدولى: أزمة لبنان ثالث أسوأ الأزمات فى العالم

وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الوضع الاقتصادي في لبنان بأنه مريع، مؤكدًا أن أزمة لبنان هي من ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم.

وجاءت تصريحات المسؤول الدولي خلال الاجتماع الرابع لـ "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي" الذي يتم بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والذى ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لبحث إطار الإصلاح والتعافي.

وأكد كومار جاه، ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، قائلًا: "لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم، والوضع الاقتصادي مريع".

ولفت كومار جاه إلى أن حجم الانكماش الاقتصادي في لبنان بلغ نحو 60 في المئة، لغاية عام 2021، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للاعلام.

وأعرب كومار شاه عن تفاؤله ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي تقودها الحكومة اللبنانية.

وحذر المسؤول في البنك الدولي من إنه إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشًا أكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم اكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المسؤول أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجًا ماليًا وتسديد الدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد يوم من إعلان نائب رئيس الحكومة إفلاس الدولة والمصرف المركزي.

وخلال الاجتماع الرابع للإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جرى عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق المسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.

من جانبه، قال "ميقاتي"، إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة، وفقًا لما نشره موقع الحكومة اللبنانية.