طلب التحريات في إصابة 4 أشخاص إثر سقوط مصعد بمستشفى بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أحد المصاعد داخل مستشفى أبوقير التخصصي التابع لهيئة التأمين الصحي بمنطقة طوسون، شرق المدينة، وتسبب في إصابة 4 أشخاص، بكسور وكدمات وسؤال المصابين حول الواقعة.



تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة، يفيد بورود بسقوط أسانسير داخل مستشفى التأمين الصحي بمنطقة طوسون، ووجود إصابات.



على الفور انتقل مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، وضباط المباحث إلى المستشفى، لمعرفة ملابسات الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة أربعة أشخاص، وهم مريضان وعاملان بالمستشفى، والإصابات من بسيطة إلى متوسطة وأغلبها كسور.



وقال مصدر من المستشفى إن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وقررت إدارة المستشفى إيقاف الأسانسير لحين انتداب لجنة معاينة هندسية لمعرفة سبب سقوط الأسانسير، خاصة وأنه تم تركيبه منذ شهر تقريبًا، ونفى الشائعات التي ترددت عن وجود وفيات في الواقعة، مشيرًأ إلى أن أحد الممرضات المصابات خرج بالفعل عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق المدينة، في الساعات الأولى من، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق وسؤال شهود العيان والعاملين داخل المستشفي عن الحريق، والإستعلام عن الاشتراطات السلامة المهنية.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية باندلاع حريق بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق المدينة التابعة لدائرة قسم سيدي جابر.



وعلى الفور وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها الي مكان الحريق، وتم الدفع بمعدات الإطفاء، ووضع كردون أمنى لمنع مرور المواطنين وتم إخماد الحريق.



كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم إخلاء المكان من المرضى، ونجحت محاولات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق منعا لانتشاره سواء إلى الأدوار الأخرى بالمستشفى والعمارات السكنية المجاورة، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في الاسلاك الكهربائية مما ادي الي نشوب الحريق وامتداده، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم سيدي جابر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.