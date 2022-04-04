الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون- الحلقة 3.. سر انضمام محمد فراج لـ«داعش»

العائدون
العائدون

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "العائدون" إثارة كبيرة خلال الأحداث بعد تنفيذ تنظيم “داعش” الإرهابي حكم الإعدام في "أبو مصعب" (محمد فراج) على خلفية معرفتهم بعمله لصالح المخابرات المصرية وبدأت الحلقة بمشهد حرقه حيًا ثم دفنه في مكان معلوم تطبيقًا لتعليمات أمير الجماعة.

وكانت مهمة عمر الذي لعب دوره النجم  أمير كرارة، تنفيذ خطة إخلاء “أبو مصعب” من التنظيم لكن تلك المهمة باءت بالفشل، وشعر عمر بالإحباط والحزن الشديدين، ومن خلال تقنية الفلاش باك تذكر لقاءه الأول بأبو مصعب ومراحل تدريبه كي يكون عنصرًا فاعلًا يعمل لصالح المخابرات المصرية في تنظيم “داعش” الإرهابي.

وهنا علمنا سبب موافقة وحماس "محمد فراج" لهذه المهمة الانتحارية والخطرة، حيث انضم أخوه الأصغر لهذه الجماعة وأقنعوه بتنفيذ مهمة انتحارية أودت بحياته، وكان فراج يروي ذلك لضابط الأمن الوطني "عمر" قائلًا: "غسلوا دماغه ولاد الهرمة ليا تار مع الإرهابيين".

مسلسل “العائدون” يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل إحدى ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

المخابرات المصرية watch it أبو مصعب العائدون داعش مسلسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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