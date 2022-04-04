الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 28 شخصًا فى حادث خروج قطار عن السكة بالكونغو الديموقراطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم عندما خرج قطار بضائع عن السكة في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين.

ووقع الحادث فى قرية بايوفوي بمقاطعة لوالابا ليل السبت/ الأحد، حسبما أفاد مسؤول محلي اليوم الاثنين.

وقال جوسو ميومبا مسئول الإعلام في حكومة المقاطعة: إن حصيلة الحادث الأخير "ثمانية قتلى و20 جريحا".

وأضاف للصحفيين: أن فريقا بقيادة وزارة الصحة المحلية توجه إلى الموقع حاملا معه "أدوية ومواد غذائية ومعدات إسعافات أولية"، وفقا لما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وكان ديودا كابيندا وزير داخلية لوالابا قد أفاد في وقت سابق عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة 14 بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع لأن عددا كبيرا من الركاب  المتسللين الى القطار بطريقة غير قانونية قد يكونون محاصرين تحت العربات المقلوبة.

وقال مسئول محلي من الشركة الوطنية للسكك الحديد إن القطار المكون من ثماني عربات كان متوجهاً من تينكي في لوالابا إلى كانانغا في مقاطعة كاساي المجاورة.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من حادث مماثل؛ حيث  خرج قطار عن السكة في منتصف مارس الماضي، بمنطقة كولويزي بجنوب شرق جمهورية الكونغو،  ما تسبب بمقتل 75 شخصا على الأقل وإصابة 125، بحسب حصيلة رسمية.

وقال مارك مانيونجا ندامبو، المدير المكلف البنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في الكونغو في تصريحات صحفية حينها، من لوبومباشي، إن القطار كان محملا بالبضائع، لكنه كان يقل أيضا "مئات المسافرين في شكل غير قانوني".

 

جمهورية الكونغو الديمقراطية حادث قطار سقوط قتلى قطار بضائع سقوط جرحى مقاطعة لوالابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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