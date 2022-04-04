أشهر 5 اقتنوا لوحات فى مصر.. دعمًا للفن أم «بيزنس»؟

الحركة التشكيلية المصرية وأعمال النحت فى مصر حافلة بالأعمال الفنية لكبار التشكيليين، ابتداء من محمود مختار وآدم حنين إلى عبد الهادى الجزار وإلكسندر صاروخان ومحمود سعيد وأدهم وسيف وانلى، مروراً بجورج بهجورى، وغيرهم من كبار ورواد الفن التشكيلى والنحت.

وتقدر أعمالهم بآلاف الدولارات وتشهد إقبالا كبيرا لدى رجال الأعمال والمزادات الاجنبية والمتاحف العربية، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة حيث ازداد الإقبال على الاستثمار من خلال اقتناء اللوحات والقطع الفنية المصرية، باعتبارها سوق واعدة، يجدر الاهتمام بها.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز رجال الأعمال المصريين والعرب المقتنين للوحات هؤلاء الرواد، وهل أثرت عمليات إقتنائهم لوحات هؤلاء فى رفع سعر اللوحات أم لا؟.



"ساويرس" و"هاشم" و"المتحف البريطاني" الأكثر اقتناء لأعمال عبد الهادي الجزار

فيروز عبد الهادى الجزاء كشفت فى تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس هو الأكثر إقتناءاً للوحات والدها عبد الهادى الجزار، قائلة: "يقتني ما يقرب من 10 إلي 12 لوحة، والمحامي ياسر زكي هاشم، والذي يقتني لوحة «دنيا المحبة»، وهي من أشهر لوحات والدي".

وأشارت "فيروز" إلى إن وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الفنون التشكيلية لديها أبرز لوحات والدها، منها لوحة «السد العالي» ولوحة« الميثاق»، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الأخرى.

فى الوقت ذاته، كشفت فيروز الجزار، ابنة الفنان التشكيلى الراحل، عن تفاصيل طلب المتحف البريطانى، اقتناء بعض أعمال والدها، وقالت لـ«الدستور»: هناك اتصالات بين مسئولين عن المتحف وأسرتها، بهدف اقتناء بعض أعمال "الجزار".



طلال الزاهد.. الأكثر اقتناء لأعمال عز الدين نجيب وفاروق حسني بهدف الاستثمار



منذ عام 2017، بدأ رجل الأعمال السعودي الشيخ طلال زاهد الاستثمار الثقافي بمصر تحديداً في مجال الفنون التشكيلية وتقديم الجوائز وطباعة الكتب للفنانين التشكيليين أمثال الناقد والتشكيلي عز الدين نجيب، وعصمت داوستاشى، إضافة إلى الجائزة الكبرى التي أطلقت باسمه في معرض الطلائع الذي نظمته جمعية محبي الفنون الجميلة جوائز أتيليه العرب – جاليري ضي من بين 11 جائزة.



طلال الزاهد لم يكتف بإطلاق الجوائز، بل واقتناء أكبر مجموعة للفن المصري في قصره بجدة، واستضاف العديد من الفنانين المصريين الكبار مثل أحمد نوار وآدم حنين وفاروق حسني وعصمت داوستاشي وعز الدين نجيب وصلاح المليجي، ونقيب التشكيليين حمدي أبو المعاطي وطارق الكومي وأيمن السمري.



أدهم الفارسى: الاقتناء بغرض الاستثمار يساهم فى تداول الأعمال التشكيلية

الفنان أدهم الفارسى من أكثر الداعمين للاقتناء بغرض الاستثمار فى تصريحات صحفية، يرى أن الاقتناء الاستثماري ينقسم إلى اقتناء استثماري مباشر، ويتمثل في تداول الأعمال التشكيلية كمنتج يتم بيعه أكثر من مرة، وغير مباشر، وهو مثلا شراء بعض المنشآت الفندقية لبعض الأعمال وإضافتها كجزء من تصميمها الداخلي وبالتالي إيجاد جو خاص قد يجذب بعض الزبائن بطريقة غير مباشرة وبالتالي يكسب صاحب المنشأة بطريقة غير مباشرة".



محمد أبو الغار أكثر المقتنين بهدف دعم الفن التشكيلي



قال الفنان التشكيلي حلمى التونى، إن أكثر السياسيين والمبدعين المقتنين للوحات الكبار وغيرهم هو الدكتور محمد أبو الغار الذى لا يترك معرضا إلا واقتنى منه.



وأضاف"التونى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن "أبو الغار" الوحيد الذى يقتنى اللوحات لفهمه حركة الفن التشكيلي لكونه متابعاً جيداً والوحيد الذى يدرك أهمية هذا الفن.