إفطار رابع أيام رمضان 2022.. طريقة عمل الأرز المعمر

تعتبر وجبة الإفطار خلال شهر رمضان من الوجبات الهامة، فهي تساعد في تعويض الطاقة للجسم بعد صيام 14 ساعة يوميًا، لذا تسعى الكثير من ربات البيوت في إعداد "المحمر والمشمر" حسب ما يقال.

في السطور التالية، تقدم الشيف عظيمة حمدي، وصفة "الأرز المعمر" أشهى الأكلات المصرية لإفطار رابع أيام شهر رمضان.

مكونات عمل الأرز المعمر

كوبان من الحليب .

كوب ونصف من الأرز

كوب من مرقة الدجاج

ملعقتان من القشطة الكبيرتان والزبدة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من القرفة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

طريقة تحضير طبق الأرز المعمر :

يتم نقع الأرز مدة 15 دقيقة ومن ثم تصفيته بشكل جيد. دهن الصينية الخاصة بالفرن بالزبدة وتسخين الفرن جيدا في وعاء آخر نضيف الملح والقرفة والفلفل للبصل ونقلبه مع الأرز ونضعه ف طبق الفرن . نقوم بتسخين الحليب والزبدة والقشطة والمرق إلى أن يتم غليان الخليط ومن ثم يتم سكبه فوق الأرز وتغطيه الطبق وندخله للفرن مدة 25إلى 30 دقيقة إلى أن يتشرب الأرز الماء ومن ثم تقديمه.

يمكن اعتماد أيضًا الأرز المعمر مع الفراخ من خلال وضع الأرز والسمن في قدر مدة خمس دقائق ومن ثم يتم رص نصف كمية الأرز التى يتم استخدامها ومن ثم اضافة طبقة من الدجاج المسلوق ثم باقي كمية الأرز، ودهن سطح الأرز بالسمن بشكل جيد، وادخاله للفرن مدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة، ويمكن تقديمه مع سلطة طحينة.

كما يمكن تقديم الأرز المعمر مع المحشي ايضا الورق العنب، كما أن هذه الوجبة تعد دسمة للغاية ويفضل تناول بعدها العصائر الطبيعية من بينها عصير الليمون الطازج والعصائر الطبيعية الأخرى التى يمكن استفادة الجسم منها.