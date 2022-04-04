الاختيار 3 الحلقة 3.. كيف منع وزير الداخلية «أخونة» الشرطة؟

أثارت الحلقة الثالثة من مسلسل «الاختيار 3» حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضها والتي ترصد فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءً من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد.

وشهدت حلقة اليوم استقبال المعزول محمد مرسي، للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنذاك وطلب منه إدخال عناصر الإخوان في الشرطة المصرية، عن طريق تدريبهم لحل مشكلة البطالة، ليرد الوزير: «نحن نؤهل الضباط ليكونوا مقالتين وليسوا موظفين».

مسلسل «الاختيار 3»

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.