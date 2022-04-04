الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يبحث نشر الألعاب الإلكترونية العالمية

أشرف صبحى
أشرف صبحى

بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة آليات تنظيم بطولات ومسابقات الألعاب الإلكترونية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجهات المنتجة وناشرة اللعبات، وذلك من خلال الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، وبما يحقق الأهداف العامة من ممارسة الرياضة من التعارف والتدريب على العمل الجماعى و إذكاء روح المنافسة بين الشباب، وفى ضوء إقبال مجموعات كبيرة من النشء والشباب على ممارسة الرياضات الإلكترونية.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الشباب والرياضة مع قيادات الشركة العالمية الناشرة للعبة ( فري فاير) في إطار جولتهم بدول شمال إفريقيا، وبحضور شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، وعدد من قيادات الاتحاد والوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول إمكانية التعاون، وتقديم الخبرات الفنية للمستفيدين بدءا من الحضانات المتخصصة في تطوير وبرمجة الألعاب الإلكترونية والتى فاز الاتحاد المصرى بإحدى المسابقات لتمويل ودعم رواد الأعمال والمبتكرين والموهوبين فى برمجة تلك الألعاب، بإلاضافة إلى تنظيم بطولات فى الألعاب الالكترونية العالمية خلال الفترة المقبلة فى مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد المصرى وكبار ناشرى الألعاب الشهيرة والتى تقوم عليهم صناعة الألعاب الإليكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى المتنامي بسرعة مذهلة على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها كونها تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب بمختلف أعمارهم .

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وائل لطفي

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