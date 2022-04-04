الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ليتوانيا تعلن الاستغناء عن واردات الغاز الروسى

الغاز الروسي
الغاز الروسي

أعلنت ليتوانيا أنها استغنت تمامًا عن واردات الغاز من روسيا، لتصبح أول دولة من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تلغي اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو.


وقالت وزارة الطاقة الليتوانية - في بيان على موقعها الإلكتروني: "سعيًا وراء الاستقلال الكامل للطاقة عن الغاز الروسي، وردًا على عمليات الابتزاز حول الطاقة الروسي في أوروبا والحرب في أوكرانيا، تخلت ليتوانيا تمامًا عن الغاز الروسي".


وأشارت الوزارة - في بيانها - إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ في أبريل الجاري، موضحة أن ليتوانيا تمكنت من خفض وارداتها من الغاز الروسي إلى الصفر اليوم الاثنين، في خطوة تعتبر علامة فارقة في تحقيق استقلال الطاقة في الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.


وقال وزير الطاقة داينيوس كرييفيس: "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي من بين دول الإمداد لشركة غازبروم تحصل على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسية، وهذا نتيجة لسياسة طاقة متماسكة متعددة السنوات وقرارات تتعلق بالبنية التحتية في الوقت المناسب".
ونشر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، تغريدة على حسابه يحث من خلالها الدول الأوروبية الأخرى على فعل الشيء نفسه.

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وائل لطفي

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