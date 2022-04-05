الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لليوم الثالث

أكرم حسني يتصدر تريند تويتر.. والجمهور: «كنت واحشنا أوي»

مسلسل مكتوب عليا
مسلسل مكتوب عليا

واصل أكرم حسني بمسلسله «مكتوب عليا» تصدر تريند تويتر لليوم الثالث على التوالي، إذ حصد المزيد من ردود الأفعال الإيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، خاصةً مع حرص الفنانين للمشاركة في حلقات منفصلة كضيوف شرف مثل أمير طعيمة، حميد الشاعري، توما، صلاح عبد الله، ومحمد ممدوح.

وكشفت الحلقة الثالثة من المسلسل عن تأكد جلال (أكرم حسني) من وجود علاقة قوية بين المكتوب عليه وما سيحدث في المستقبل، ولكنه في النهاية قرر الذهاب إلى طبيب نفسي لعرض عليه المشكلة.

وقام بدور الطبيب النفسي النجم محمد ممدوح في ظهور خاص ومميز، وكتب علاج لجلال حتى يتجاوز محنته، ولكن جلال استيقظ في اليوم التالي وهو مكتوب عليه كلمات "حضن – مستشفى العائلة – رقم 32 – غيبوبة سكر"، فبدأ بسرعة في حل شفرات هذه الكلمات، حيث أدعى إنه مريض هنولوله من أجل الذهاب مع أسرته للمستشفى ربما يصاب إحدى والديه بغيبوبة سكر، ثم عاد إلى المدرسة ليتأكد من أن الناظر لم يُصاب بمكروه.

يذهب جلال إلى البنك ليأخذ رقم 32، وهو الرقم الذي كان مكتوب على جسده، وظل يحلم بأن تكون كلمة الحضن تشير إلى سلمى (هنادي مهنا)، ليبدأ حل لشفرات الكلمات وإدراك معناها، وفجأة يحدث هجوم على البنك من عصابة تريد سرقته.. فكيف سيمنع جلال وقوع ذلك؟.

مسلسل «مكتوب عليا»

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميًا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحًا، و6 صباحًا. 

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وائل لطفي

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