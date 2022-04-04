دم الأوكرانيين يرفع سعر النفط بنسبة 4%

ارتفعت أسعار النفط، مساء اليوم، زيادة تجاوزت نسبتها 4% ووصل سعر البرميل 107 دولارات.

وسجل مزيد برنت 107.40 دولارات للبرميل، فيما بلغ سعر خام سلة أوبك 104 دولارات للبرميل.

وبلغ سعر غرب تكساس 103.28 دولارات للبرميل.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض. وتعدّ روسيا ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم بعد السعودية.

تراجع الاسبوع الماضي

تراجعت أسعار النفط حوالي 13% الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأمريكية وتعهدت دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات. وبلغ الخام 139 دولارا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

منظمة أوبك

وكشفت منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول عن حصص الدول الأعضاء من إنتاج النفط خلال شهر مايو المقبل، بإجمالي 42.126 مليون برميل يوميا.

وأعلن تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط عقب اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء عبر الإنترنت اليوم الخميس، عن فتح صنبور النفط بشكل معتدل فقط، حيث تتم زيادة الإنتاج 432 ألف برميل إضافي يوميا بداية من مايو.

وبناء على ذلك، فإن تجمع أوبك بلس الذي تقوده السعودية وروسيا متمسك بزيادة الإنتاج في الأشهر الماضية على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وبعدما لامس النفط في 7 مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزا عتبة 130 دولارا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت لتقارب 100 دولار للبرميل الجمعة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

في الأثناء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضية أن "أكثر من 30 بلدا" ستحذو حذو الولايات المتحدة وتلجأ إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار، بعد أن أعلن الخميس أنه سيتم طوال 6 أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط.

و قال البيت الأبيض الخميس الماضي ، إنه يشهد "دعما مصطنعا للروبل" من البنك المركزي والحكومة الروسيين.

وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد "إنهم يتخذون إجراءات مصطنعة للحفاظ على الروبل مدعوما".

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل .