«سوتس بالعربي».. أحمد داود ينجح في قضيته الأولى ويكسب الثقة

نجح المحامي آدم منصور (أحمد داود) في قضيته الأولى عن التحرش، حيث عقد اجتماع مع الخصم وساومه إما الاعتذار ودفع 2 مليون جنيه لموكلته أو رفع قضية الشهادة الزور، بعدما أثبت زين ثابت (آسر ياسين) أن طليقة الخصم تم تهديدها في مقابل شهادة زور تثبت بها أن طليقها غير متحرش.

كما تمكن آدم من التخلص من حقيبة المخدرات، وأخذ في المقابل بدل صديقه الذي ورطه في القضية، كما كسب ثقة زين ثابت، والذي منحه قضية أصعب، في تحدي جديد لآدم منصور في المحاكم المصرية.

ويعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان، ويبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

أبطال مسلسل suits بالعربي

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.