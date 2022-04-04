الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوتس بالعربي».. أحمد داود ينجح في قضيته الأولى ويكسب الثقة

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

نجح المحامي آدم منصور (أحمد داود) في قضيته الأولى عن التحرش، حيث عقد اجتماع مع الخصم وساومه إما الاعتذار ودفع 2 مليون جنيه لموكلته أو رفع قضية الشهادة الزور، بعدما أثبت زين ثابت (آسر ياسين) أن طليقة الخصم تم تهديدها في مقابل شهادة زور تثبت بها أن طليقها غير متحرش.

كما تمكن آدم من التخلص من حقيبة المخدرات، وأخذ في المقابل بدل صديقه الذي ورطه في القضية، كما كسب ثقة زين ثابت، والذي منحه قضية أصعب، في تحدي جديد لآدم منصور في المحاكم المصرية.

ويعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان، ويبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

أبطال مسلسل suits بالعربي 

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

Suits بالعربي أحمد داوود مسلسل Suits بالعربي تفاصيل مسلسل Suits بالعربي آسر ياسين suits

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

الاختيار 3 الحلقة 3.. عبدالمنعم أبوالفتوح في فيديو مسرب: «مينفعش الجيش يبقي غايب عن مستقبل مصر»

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

لبنان يعلن إعادة هيكلة القطاع المصرفى وإنجاز خطة التعافى الاقتصادى

الاختيار 3- الحلقة 3.. «الإخوان» يفشلون في اختراق الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة