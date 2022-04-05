الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأسود والأحمر».. الرواية التي ظهرت يسرا قرأتها يسرا في مسلسل أحلام سعيدة

يسرا تقرأ رواية الأسود
يسرا تقرأ رواية الأسود والأحمر

في مشهد يدعو للتفاؤل والتحفيز ويحث على القراءة، ظهرت الفنانة يسرا بطلة مسلسل أحلام سعيدة الذي يعرض في رمضان الجاري، وهى تقرأ رواية الأحمر والأسود، بالفرنسية: Le Rouge et le Noir) للكاتب ستندال، وتسبب هذا المشهد في البحث عن الرواية مما مما أدى إلى تصدرها مؤشرات البحث خلال الساعات، فستندال يعد أحد أبرز وجوه الأدب الفرنسي في القرن الـ 19.

وستندال روائي فرنسي من مواليد 23 يناير عام  1783، لعائلة من الطبقة الوسطى، وحينما توفيت والدته فى السابعة من عمره انعزل عن والده، وبدأ يعيش وحيدًا داخل مخيلته الواسعة.

وحينما بلغ ستندال السابعة عشرة من عمره، سافر إلى باريس كى يدرس الأدب لأنه شغوفًا به، ولكن حد ما لا يتوقعه، فقد انضم إلى جيش نابليون في إيطاليا، ومن ثم شارك فى الحرب ضد روسيا وألمانيا. 

ولم يجد بدًا من أن يسافر إلى إيطاليا بعد انتهاء الحرب وهزيمة نابليون، واستقر في ميلانو، وتغير مسار حياته، وذلك من خلال التبحر في الكتب، حيث قام لأول مرة بنشر مجموعة من المؤلفات عن الفن والموسيقى، ثم تطور الأمر، وأصدر مجموعة أخرى عن أدب الرحلات.

ونظرا لانشغاله بعمله الدبلوماسي فيما بعد ودخوله في علاقة عاطفية، كان نتاجه الأدبي محدودًا حيث بدأ بمشروع كتابين أولهما بعنوان "ذكريات الكبرياء"، والرواية الثانية بعنوان "لوسيا لوين" إضافة إلى كتاب سيرته الذاتية "حياة هنري برولارد" إلا أنه لم يستطع إكمال أي منها، ونشرت جميعا بعد وفاته أسوة بعدد من الأعمال الأخرى

اتسمت أفكار ستندال أفكاره بسخرية بارعة، وبنفاذ نادر إلى أعماق النفس البشرية، وبنزوع واضح إلى النقد الاجتماعي، وتعد "الأحمر والأسود" أشهر رواياته.

رواية الأسود والأحمر

تدور أحداث الرواية حول محاولات شاب من المحافظات للارتقاء اجتماعيا على نشأته المتواضعة من خلال جمعه بين المواهب، والعمل الجاد، والخداع، والنفاق، وفي النهاية يسمح لعواطفه أن تخونه، ويشير العنوان إلى التوتر بين المصالح الدينية والعلمانية لبطل الرواية، ودار الكثير من النقاش حول هذا المعنى.

رواية الأسود والأحمر
رواية الأسود والأحمر
الفنانة يسرا مسلسل احلام سعيدة رواية الأحمر والأسود ستندال روائي فرنسي باريس نابليون إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5 -4-2022

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

«القوى العاملة» تعلن عن 1700 فرصة عمل جديدة للشباب

أدب رمضان.. يوسف القعيد يروي لـ«الدستور» حكاية رواية «الحرب في بر مصر»

«الأسود والأحمر».. الرواية التي ظهرت يسرا قرأتها يسرا في مسلسل أحلام سعيدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة